Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polisin baskın yaptığı bir apartman dairesinde, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi´ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede kumar oynatıldığı belirlendi. Güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde kurulan masalarda kumar oynadığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1´i balkondan kaçmaya çalışan 13 kişi yakalandı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilere hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-04-19 14:37:32
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