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Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza

DHA

Kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira ceza


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polisin baskın yaptığı bir apartman dairesinde, kumar oynarken yakalanan 13 kişiye 41 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi´ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede kumar oynatıldığı belirlendi. Güvenlik kameralarıyla izlenen apartman dairesinde kurulan masalarda kumar oynadığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında 1´i balkondan kaçmaya çalışan 13 kişi yakalandı.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilere hem kumar oynamaktan hem de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 41 bin lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-04-19 14:37:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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