Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi çerçevesinde Iğdır Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve Şehit öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu öğrencileri için kitap toplama kampanyası düzenledi.

Pazarlar Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri “Okullarımız İyilikte Yarışıyor” projesi çerçevesinde “ İyilikte Bizde Varız “ diyerek Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve Şehit öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu öğrencileri için kitap toplama çalışmalarına başladı.

Pazarlar Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri için hem okuma kitapları hem de LGS hazırlık kitapları topluyor. Öğrenciler her kesimden ve her yaştaki İlçe halkından destek bekliyorlar.

Kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve Şehit öğretmen Şevki Akgün Ortaokulu öğrencilerine teslim edileceği bildirildi.

Pazarlar Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından yürütülen Projede proje sorumlusu öğrenci Alper Çelik, "Lise öğrencilerinin, Okullarımız İyilikte Yarışıyor projesi çerçevesinde okumaya ve okutmaya önem veren bir okulun öğrencisi olarak kitap toplama kampanyası yapmaya karar verdik. Bu anlamda okul içerisinde kitap toplama kampanyası başlattık. Kitap toplama kampanyası çerçevesinde bir tanıtım yaparak, sınıflara broşür astık. Öğrenciler arasında toplanan kitapları, kampanya sonunda kardeş okulumuza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje sorumlu öğretmeni Feyza Güneş, “Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü olarak İhtiyaç sahibi ailelerimiz için gıda kolisi hazırlama, Fidan dikimi gibi çalışmalar yaptık. Bu dönem yaptığımız Kitap toplama çalışmamız bizim için çok anlamlı. Kütahya’dan Iğdır’a uzanan gönül köprüsü ile kardeş okulumuzun kütüphanesini oluşturmasına destek oluyoruz” dedi.

Pazarlar Anadolu Lisesi Müdürü Erol Köse ise, akademik başarıların yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Şehit Öğretmen Şevki Akgün İlkokulu ve Şehit öğretmen Şevki Akgün Ortaokulunu kardeş okul olarak ilan ettiklerini dile getiren Köse, "Öğrencilerimiz kitap toplama kampanyasında çok büyük bir duyarlılık gösterdiler. Buradaki en büyük amacımız, öğrencilerimizdeki sosyal sorumluluk duyarlılığını artırmak. Öğrencilerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz de bu kampanyaya çok yoğun bir ilgi gösterdiler" diye konuştu.

