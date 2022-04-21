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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da su kuyusu açma hayrına katkıda bulunanlara teşekkür belgesi

İHA

Simav’da su kuyusu açma hayrına katkıda bulunanlara teşekkür belgesi

Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayırseverlere Afrika'daki su kuyusu açma hayrına yapmış oldukları maddi desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Su Kuyusu Maketi" ve adlarına düzenlenen teşekkür belgeleri verildi.
Simavlı hayırseverlerin Afrika'daki su kuyusu açma hayrına yapmış oldukları maddi desteklerinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kendileri için hazırlanan "Su Kuyusu Maketi" ile "Teşekkür Belgeleri" İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır tarafından kendilerine teslim edildi.
Hayırseverlerin "Su Kuyusu" hayırları ile susuz kardeşlerimize umut olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Serçe, hayırseverlere Diyanet İşleri Başkanının selamını iletip, hayırlarının kabulü niyazında bulundu.

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