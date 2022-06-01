Kütahya Belediyesi Haziran Ayı olağan Meclis Toplantısı'nda, özel halk otobüsleri fiyat tarifesi güncellendi.

Tam bilete 1 lira 70 kuruş, üniversite öğrencilerine 25 kuruş, aktarmaya 2 lira, ilkokulliselilere 10 kuruş, tek kullanımlık bilete 2 lira zam geldi. Buna göre; tam biniş 6 TL, ilkokul lise öğrencisi 3.20 TL, üniversite öğrencisi 4 TL, ikamet kart üniversite öğrencisi 3.40 TL, kare kodlu bilet 7.50 TL, aktarma 2 TL, üniversite içi ulaşım 1.50 TL'ye yükseldi.

Fiyat artışını yetersiz bulan halk otobüsü esnafı kontak kapatma eylemi başlattı. Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de bize benzer illerde mevcut toplu taşıma tarifeleriyle kıyaslandığında makul bir ücret belirlenmiştir" dedi.

Başkan Işık, "Devletimiz Kütahya'daki 287 halk otobüsü için bin 200 TL destek sağlıyor. Biz de Kütahya Belediyesi olarak otobüs başına 1.530 TL destek veriyoruz. Otobüs başına verilen toplam destek 2 bin 730 TL'dir. Bu desteğin bilet başına yansıtılması durumunda 1.15 ilave ücret eklenir. 6 lira olan tam bilet 7 lira 15 kuruşa yükselmiş oldu. Aldığımız haberlerden halk otobüsü işletmecilerimiz kontak kapatarak vatandaşımızı taşımaktan geri durdukları anlaşılmıştır. Vatandaşımızın mağduriyetine sebep olan bu durumun sonlandırılmaması halinde kontak kapatan ve sefere çıkmayan araç işletmecilerinin rotasyonlu kullanım haklarının iptal edileceği, ayrıca Kütahya Belediyesi denetimli halk otobüsleri yönetmeliğine göre yapılmayan her seferin ayrı bir ihlal suçu olarak değerlendirilerek ilgililer hakkında idari yaptırımların yanında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunularak yasal işlem yapılacaktır. Buradan otobüs işletmecisi esnaf hemşehrilerimden sağ duyulu olmalarını, vatandaşı mağdur edecek herhangi bir eyleme kalkışmamalarını özellikle istirham ediyorum. Şu andan itibaren belediyemizin tüm araçları seferber edilmiş olup, bu kriz çözülünceye kadar toplu ulaşımda vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Yarın sabahtan itibaren de her türlü tedbir alınıp, hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmemesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.