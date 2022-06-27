Altıntaş halk oyunları ekipleri gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi

Altıntaş halk oyunları ekipleri Afyonkarahisar'da düzenlenen, Ege Bölge Birinciliği yarışmalarında gençlerde ve büyüklerde bölge ikincisi oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Kısa zamanda büyük gayret göstererek ilimizi bölge yarışmalarında temsil etmeye hak kazandıktan sonra Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından, Afyonkarahisar'da düzenlenen, Ege Bölge Birinciliği yarışmalarında Aydın, Uşak, Afyonkarahisar gibi il ekipleriyle yarışan, Gençlerde ve Büyüklerde Bölge ikincisi olan ilçemiz halk oyunları ekiplerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

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