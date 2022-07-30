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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

İHA

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Kütahya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 bin 526 adet sentetik ecza, 826 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde M. U. isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yaparak haksız gelir elde ettiğine yönelik bilgilere ulaşıldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde satışı yapılan 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, aramalarda 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Devam eden takipler sonucunda il dışından Kütahya’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Yapılan çalışma neticesi Aslanapa ilçesi Göynükören kavşağında oluşturulan uygulama noktasında araçlara “dur” ikazında bulunuldu. Araçlardan biri “dur” ikazına uymayarak kaçmaya başlamış ise de ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu yakalandı.
Araçlarda yapılan aramada, 5 bin 526 adet sentetik ecza, 826 adet ecstasy hap,1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan olayla bağlantılı M. U., M. Ş., S. D., M. A., S. A. ve M. U. isimli 6 şüpheli şahıs haklarında yapılacak gerekli işlemlerin ardından adliyeye çıkartılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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