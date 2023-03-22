İslam aleminde mühim bir yer tutan Ramazan ayı başlıyor. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen ve oruç ibadetinin gerçekleştirildiği Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba'yı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlayacak. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının gelişi ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı da il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle, Kütahya ilinde oturanlar için Kütahya sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saati ve imsak ezanı vakitleri belli oldu. Peki, Kütahya sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte, Diyanet'in açıkladığı Kütahya Ramazan İmsakiyesi 2023 ve Kütahya sahur saati, iftar vakitleri...

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