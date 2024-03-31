Kütahya Belediye başkan adayları kimlerdir? Kütahya Belediyesi hangi partide? Kütahya Belediye başkanı kimdir?
Kütahya Belediyesi hangi partide? Kütahya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kütahya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kütahya Belediyesini hangi parti kazandı ve Kütahya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kütahya yerel seçim sonuçları..
Kütahya BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kütahya Belediye Başkanlığını 53393 alınan oy ve %38.68 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Alim Işık kazanmıştır.
Kütahya Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 10
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Kütahya BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU - DSP Kütahya Belediye Başkan Adayı GÜLSÜN KORUCU - HAKPAR Kütahya Belediye Başkan Adayı MUAMMER SARIKAŞ - MP Kütahya Belediye Başkan Adayı SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT - HKP Kütahya Belediye Başkan Adayı SERVET BİLGİN - DP Kütahya Belediye Başkan Adayı EYÜP KAHVECİ - CHP Kütahya Belediye Başkan Adayı SİNAN AŞAN - ZP Kütahya Belediye Başkan Adayı AHMET GÜÇLÜ - BĞMSZ Kütahya Belediye Başkan Adayı RECEP GERÇEK - DEVA Kütahya Belediye Başkan Adayı AHMET TEKDEMİR - İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı BERFİN GÜLSOY - TKH Kütahya Belediye Başkan Adayı AYHAN KARAPÇİN - HÜDAPAR Kütahya Belediye Başkan Adayı SİBEL TEMEL - DEM Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı AHMET SUNAR - SP Kütahya Belediye Başkan Adayı KAMİL SARAÇOĞLU - AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı OSMAN GEZGİN - YENİDEN REFAH Kütahya Belediye Başkan Adayı ALİM IŞIK - MHP Kütahya Belediye Başkan Adayı TALİP AY - BTP Kütahya Belediye Başkan Adayı
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