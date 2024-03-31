Kütahya Belediye başkan adayları kimlerdir? Kütahya Belediyesi hangi partide? Kütahya Belediye başkanı kimdir? Kütahya Belediyesi hangi partide? Kütahya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kütahya Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kütahya Belediyesini hangi parti kazandı ve Kütahya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kütahya yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:38 facebook

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