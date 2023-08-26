Kutuda bulduğu 3 kedi yavrusu can dostları oldu

Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kılar, Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda kutu içerisinden kedi sesleri geldiğini fark etti. Kutuda susuzluk ve açlık nedeniyle bitkin düşen 2 kedi yavrusu bulan Kılar, kutudan çıkmayı başarmış diğer yavruyu da yanına aldı.

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Cüce keçi yetiştiriciliği yaptığını ve küçük yaştan beri hayvan sevgisiyle yetiştiğini ifade eden Kılar, şöyle konuştu:

"İlk bulduğumda çok kötü durumdalardı. Öyle görünce çok kötü hissettim. Yani bu hayvanların o şekilde oraya atılmaları normal değil.