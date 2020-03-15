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Kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi

Koronavirüs
DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

 

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