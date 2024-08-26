Kuyuda facia! 2 can kaybı var

Adana'nın Feke ilçesinde su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre olay Feke ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çokça mevkiinde bir kişi su kuyusuna girdi.

Ancak bir daha çıkmadı. Bunun üzerine arkadaşı onu kurtarma için kuyuya girdi. Ancak o da kuyudan çıkamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri kuyuya girip çıkamayan Bilal Arkın (65) ve Eyüp Bircan'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda su kuyusuna giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden şahısların yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderileceği öğrenildi.