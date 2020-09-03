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Kuyumcu atölyesinde sahte altın ürettiler!

Gaziantep’te sahte altın basımı yapan kuyumcu atölyesine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte altın ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının 3 suçtan araması olduğu öğrenildi

Sahte altın ürettiler
İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte altın basımı yapan bir kuyumcu atölyesine operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda sahte 34 gram hurda altın, 84 gram has altın, 412 gram külçe altın, 864 gram iki parça halinde aktar (levha) altın, 32 adet baskıya hazır lira altın, 91 adet baskıya hazır çeyrek altın, 7 adet basılmış tam altın, 3 adet basılmış çeyrek altın, 1 adet 18 gramlık basılmamış 2 buçukluk altın, 13 adet basılmış 1 gramlık altın, 1 adet baskıya hazır reşat altın, 1 adet basılmış reşat altın, 7 adet beşibirlik tabir edilen altın yapımında kullanılan kalıp, 78 adet altın yapımında kullanılan kalıp ve altın basımında kullanılan 11 adet makine ve teçhizat ele geçirildi.

3 SUÇTAN ARAMASI VARMIŞ

İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili yakalanan ve 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Sahte altın üreten kuyumcu atölyesi ise mühürlendi.

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