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Ankara'nın Mamak İlçesi'nde, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuya 15 Ocak'ta giren şüpheliler, kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçtı. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden Seyfettin Bilir, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Cüneyt Eren de Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
DHA'da yer alan habere göre Bilir ve Eren, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesinde suçlarını itiraf ederek, tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede sanıkların, olaydan önce kuyumcu çevresinde keşif yaptıkları ve soygunu birlikte tasarladıkları belirtildi.
Öldürülen kuyumcu Nurettin Güzel.
"TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜLER"
Sanıklardan Seyfettin Bilir'in, kuyumcunun karşı koyması üzerine yakalanmamak için av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtıkları kaydedilen iddianamede, 'Bu nedenle sanıkların maktule yönelik öldürme eylemini tasarlayarak ve yakalanmamak için açıkça işledikleri tespit edilmiştir' denildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Savcı, her iki sanığın da 'tasarlayarak' ve 'suçu gizlemek, delilleri yok etmek ve yakalanmamak amacıyla cinayet işlemek' suçunda ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Ölen kuyumcunun yanında çalışan Adem Yıldıray'ın da silah doğrultma ve tehdit gibi eylemleri nedeniyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, 'yağma' suçunun oluşmadığını; ancak sanıkların 'yağmaya teşebbüs' suçundan da cezalandırılmalarını talep etti.
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