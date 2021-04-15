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Kuyumculara yetki belgesi nedir? Kuyumcular yetki belgesini nasıl alacak?

Kuyumculara yetki belgesi nedir? Sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Bakan, "Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak" dedi. Peki, kuyumcular yetki belgesini nasıl alacak? İşte ayrıntılar...

Kuyumculara yetki belgesi nedir? Kuyumcular yetki belgesini nasıl alacak?

Kuyumculara yetki belgesi nedir? Kuyumcular yetki belgesini nasıl alacak? Kuyum işletmecileri tarafından merak konusu oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KUYUMCULARA YETKİ BELGESİ NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, perakende kuyum ticaretini düzenleyen söz konusu yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuyum sektörüne yönelik düzenlemenin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlandığına işaret eden Pekcan, "Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinin adil rekabet koşulları altında yapılmasının ve sektörün daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı bir işleyişe kavuşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını vurgulayan Pekcan, halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021'e kadar durumlarını Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiğini kaydetti.

Pekcan, yetki belgesinin, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verileceğini ifade etti.

Yetki belgesi verilmesinde meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ve vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyeti olması gibi şartların bulunduğu bilgisini veren Pekcan, "Bunun yanı sıra yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Bu şart, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Pekcan, kuyum ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasına ve bu işle iştigal eden kişilerin mesleki itibarının korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılmasını, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılmasını ve işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KUYUMCULUK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bakan Pekcan, belge ile ilgili"Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

YÖNETMELİĞE AYKIRILIK HALİNDE YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda Bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesinin iptal edileceğini belirten Bakan Pekcan, bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle bu belgenin verilmeyeceğini ifade etti.​​​​​​​

Bakan Pekcan, bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.

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