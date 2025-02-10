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        Haberler Yaşam Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

        Kuzey Ege'de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı

        Ege Denizi'nin kuzeyinde milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları, denizin çekilmesiyle ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:32 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:32
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        Kuzey Ege'de deniz çekilince ortaya çıktı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları Ege Denizi'nin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görülebilir hale geldi.

        Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde de denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, deniz çekildikten sonra ortaya çıkan liman kalıntısını cep telefonlarıyla kayda aldı.

        Ören plajında yürüyüş yaparken kayalıkları fark ettiğini belirten Müslüm Yıkılkan, bölgede antik liman olduğunu duyduğunu söyledi.

        Denizin poyrazın etkisiyle çekildiğinin tahmin edildiğini belirten Yıkılkan, "Liman kalıntısını görünce fotoğraf çekmeye başladım. Liman gün yüzüne çıktığında çok mutlu hissettim bir Burhaniyeli olarak" dedi.

        Burhaniyeli Furkan Karademir de deniz suyunun bu aylarda çekildiğini dile getirerek, "2023 yılında da Hatay depreminin ardından deniz suyu bundan daha fazla çekilmişti. Burada zaten deniz suyu sığ bölge burası. Burada deniz suyu on santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Depremle de ilgisi var mı bilmiyorum" diye konuştu.

        Karademir, bilim adamlarının deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi olmadığı yönündeki açıklamalarını da takip ettiğini anlattı.

        Bu arada milattan önce 4'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları, havadan da görüntülendi.

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        #2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları
        #kuzey ege
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