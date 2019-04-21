Bayram tatilinin 9 gün olması, iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nde tesis işletmecileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, 9 günlük bayram tatilinin turizmcilere bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Ramazan ayında bölge turizminde bir yavaşlama olmasının beklendiğine ancak uzun süreli tatil müjdesinin işletmecilerin yüzünü güldürdüğüne değinen Çelik, "Ülke turizminde de yerel anlamdaki turizm faaliyetlerinde de büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Turizm sektörü bu anlamda umutlandı. 9 günlük süre az bir zaman değil, önemli bir süre. Tam da yaza girerken böyle bir tatil süreciyle başlaması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Atamer Ulusoy da bayram tatillerinin bölge turizmi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Turizmcilerin umudunun bayramlar ve yaz sezonu olduğunu belirten Ulusoy, "Ramazan Bayramı için rezervasyon talepleri oluşmaya başladı. Biz de bunun hazırlıkları içindeyiz, diğer müesseselerimiz, diğer üyelerimiz gibi. Bütün hazırlıklarımız, çalışmalarımız bu yönde devam etmekte. Tabii ki doluluk oranı ne kadar yükselirse de işletmeler bu sezonu o kadar memnun geçirecekler." dedi.

Ulusoy, yaz gelince neredeyse 81 ilin plakalarını taşıyan araçların körfezde görülebileceğini anlattı.

Bunun bir anlamda bölge turizmine ilginin büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Ulusoy, "Dağlarda billur gibi şelalelerimiz, endemik bitki örtümüz, milli parklarımız, kum, güneş, deniz, doğa, tarih, termal hepsi bu yörede." ifadesini kullandı.

SEZON HAZİRANIN İLK HAFTASI BAŞLAYACAK

Güre sahilindeki beş yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan da tatilin 9 gün olarak açıklanmasıyla bölgedeki turizmciler olarak çok umutlandıklarını dile getirdi.

İstanbul ve çevresinden tatilcilerin bu bölgeyi daha çok tercih edeceği, uzun süreli tatillerin körfeze daha çok turist getireceği inancında olduklarını kaydeden Özsan, şöyle devam etti:

"Balıkesir olarak, Edremit Körfezi olarak yerel dinamiklerimizle, turizmin bölgesel dinamikleri olarak her türlü hizmete hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Henüz karar yeni açıklandığı için misafirlerimiz muhtemelen araştırma içindedir ama kısa sürede rezervasyonlarda bir artış bekliyoruz. Biz de taleplerimizi, öngörülerimizi ona göre yapıyoruz. Uzun yıllardır körfezin her bayramda doluluk oranları yüksek olarak seyrediyor. Bu bayramda da bu bölgedeki tüm turizm tesisleri için yüzde 90 doluluk öngörüyoruz."

Turizmci Yahya Yavuz ise bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının tüm oteller ve turizmciler için bir fırsat anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kıştan çıkan bir toplumuz. Seçimlerimiz vardı, seçimler bitti. Şimdi herkesin tek hedefi vardı ki dinlenmek, tatil yapmak ve Ramazan Bayramı'nın da 9 gün olmasından dolayı müthiş bir fırsat doğdu bizim için. Bu sene daha önceki sezonlardan fazla beklentimiz var çünkü bu yaza rahat giriyoruz. Seçimler falan hepsi bitti. Özellikle Ramazan Bayramı'nın da 9 gün olmasıyla 'yüksek sezon' diye tabir ettiğimiz haziran başından itibaren hatta eylül sonuna kadar 4 ay bir dönem bekliyoruz. Daha önceki senelerde bu bölgelerde 45-60 günle sınırlıydı, ilk defa bu sene bayramın haziranın başına gelmesi ve üstelik 9 gün olmasından dolayı eylül ayının sonuna kadar bizi ciddi manada bir sezon bekliyor."

BOZCAADA VE GÖKÇEADA DA BAYRAMI BEKLİYOR

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise adanın son dönemde Kuzey Ege'nin turizmdeki parlayan yıldızı haline geldiğini anlattı.

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri Bozcaada'da ağırladıklarını aktaran Yılmaz, bu anlamda da turizm faaliyetlerinin kalitesinin arttığına işaret etti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla rezervasyonlarda hareketliliğin başladığını, bunun ekonomik anlamda da olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebileceğini kaydeden Yılmaz, "Adada Ramazan Bayramı tatili sürecinde ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Bozcaada'da turizm hareketliliği sezon öncesi başladı aslında. 23 Nisan öğleden sonradan itibaren de yoğun bir süreç başlıyor bu turizm cennetinde. Bizler yerel yönetim olarak gerekli önlemleri aldık. Tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde tatillerini geçirmeleri için görev başında olacağız. Güzel bir bayram ve güzel bir tatil için herkesi Kuzey Ege'nin bu güzel adası Bozcaada'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de yüz yıllardır farklı kültürlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki bölgede bayram tatiliyle yoğun bir turizm dönemine başlayacaklarını dile getirdi.

Bu kapsamda otel, motel, ev pansiyonu, apart daire gibi tüm tesislerin günler öncesinden hazırlıklarını tamamladığı bilgisini veren Çetin, "Bizler de yeni turizm sezonu ve bayram tatili için hazırlıklarımızı yaptık. Tüm ziyaretçilerimizi bozulmamış doğasıyla bir görsel şölen sunan Gökçeada'ya bekliyoruz. Tertemiz koylarıyla, yürüyüş sporları için alanlarıyla, son dönemde artan rüzgar sörfü olanaklarıyla ada bir cazibe merkezi. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri yaşamaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.