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Kuzey İrlanda'da McKee'nin öldürülmesiyle ilişkili 4 kişi tutuklandı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Polis yaşları 19, 20, 21 ve 33 olan erkeklerin, McKee cinayetini araştıran memurlar tarafından “Terör Yasası” uyarınca tutuklandığını söyledi.

2019 yılında gazeteci Lyra Mckee’nin "vurularak öldürülmesi" İrlanda'nın İngiltere'ye karşı 1919 yılındaki ayaklanışının yıl dönümündeki protestolarda gerçekleşti.

Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesinden sorumlusunun Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını savunan Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) olan paramiliter örgüt olduğu belirtilmişti.

BBC'nin aktardığı habere göre örgüt, gazetecinin öldürülmesine ilişkin “düşman güçlerinin yanında olduğunu” dile getirerek "ailesinden ve arkadaşlarından" özür dilediği bir açıklama yayımlamıştı.

2019 yılında Derry'deki protestolar sırasında 29 yaşındaki muhabire ateş açan kişiyse tam olarak tespit edilemezken suça birden fazla kişinin karıştığı biliniyor.