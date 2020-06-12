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Kuzey Kore, " ABD'nin kendi işleriyle ilgilenmesi gerektiği" yönündeki açıklamasından bir gün sonra nükleer kapasitesini artırmayı taahhüt etti.

Singapur'da ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılan zirvenin ikinci yıl dönümünde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Son Gwon'dan ilişkilerin iyiye gideceğine dönük umutlara gölge düşüren bir açıklama geldi.

Ri, "zirvenin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Kuzey Kore ile ABD ilişkilerinin iyileşmesinden ümidin kesildiğini, Kore yarımadasında barış ve refaha dönük iyimserliğin sönüp gittiğini" bildirdi.

Kuzey Kore ve ABD halklarının daha iyi ilişkileri arzuladığını ancak Kore yarımadasındaki durumun her gün kötüleştiğini belirten Ri, Kuzey Kore lideri Kim'in katıldığı son askeri komisyon toplantısında, "nükleer gelişmeye ilişkin ulusal stratejinin ele alındığını, ABD'nin son bulmayan nükleer savaş tehditleriyle mücadele etmek amacıyla ulusal nükleer savaş caydırıcılığının desteklenmesinin deklare edildiğini" ifade etti.

Ri, Kuzey Kore'nin hala ABD'nin öncelikli nükleer saldırı hedefleri listesinde yer aldığını, Washington yönetiminin, Güney Kore ordusuna hayalet uçak ve keşif drone'ları gibi milyarlarca dolarlık modern askeri teçhizat sağladığını, bu gelişmelerin, ABD'nin devletlerine, sistemlerine ve halklarına uzun süreli bir tehdit olmayı sürdüreceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Kuzey Kore'nin ABD ile yapılan müzakereler çerçevesinde bir nükleer deneme sahasını kapattığını, onlarca Amerikalı savaş mahkumunun kalıntılarını iade ettiğini, ABD'li mahkumlara özel af çıkardığını hatırlatan Ri, "Kuzey Kore’nin güvenli stratejik hedefi, ABD'nin uzun vadeli askeri tehditleriyle başa çıkmak için daha güvenilir bir güç oluşturmaktadır. Göze çarpan şey, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi yönündeki umudun (iki yıl önce düzenlenen ikili görüşmelerden sonra oluşan pozitif hava) şimdi umutsuzluğa dönüşmüş olması. ABD başkanına bir daha asla; doğru geri dönüş almadan başka bir paket sunmayacağız" dedi.

"ABD KENDİ İÇ İŞLERİYLE İLGİLENSİN"

Kuzey Kore dün Koreler arası ilişkilerde başka ülkelerin bir şey söylemeye yetkisi olmadığını ve ABD'nin, başkanlık seçimleri sorunsuz geçmesini istiyorsa kendi iç işleriyle ilgilenmesi gerektiğini bildirmişti.

Kuzey Kore yönetimi ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsünün Pyongyang'ın Güney Kore ile iletişimi kesme kararı hakkında yaptığı açıklama için “sarhoş gibi davranma” suçlaması getirdi.

Haziran 2018'de Kim ve Trump bir araya geldi. Bu görüşmede Trump, Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları dondurma ve ABD yaptırımlarının kaldırılması konusunda güvence verdi.

Kim de karşılık olarak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda söz verdi. Washington ile Pyongyang ilişkileri, Kim ile Trump’un Şubat 2019'da yaptığı için görüşmeden sonra kötüleşti. Toplantı, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının sonlandırılması ya da BM'nin yaptırımları ile ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadan sona erdi.