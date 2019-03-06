Söz konusu bilginin Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) ile ABD ordusundan analistler tarafından paylaşıldığı dile getirilen haberde, geçtiğimiz yıl Trump ile Kim arasında Singapur'da düzenlenen zirve sonrası kısmen imha edilen Sohae istasyonundaki 'Tongchang-ri' roket fırlatma rampasında yeniden inşa çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Kuzey Kore, bu tesisleri tamamen yok etmemiş, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya gelmeden önce, Kuzey tarafının Güney'e nükleer silahlardan arındırılmış bir Kore Yarımadası ve gelecekteki tüm uzun menzilli füze denemelerini durdurma konusundaki kararlılığı iletilmişti.

Trump ile Kim Jong Un'un Vietnam'da gerçekleştirdiği zirvede Kore Adası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Pyongyang'ın her türlü nükleer faaliyetten vazgeçmesi istendi. Bunun karşılığında ABD'nin bu ülkeye uyguladığı yaptırımların kaldırılması sözü verildi.

ANLAŞMA ÇIKMADI AMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Washington merkezli 38 North isimli izleme kuruluşu uydu görüntülerini incelediklerini, istasyonda 16 Şubat ile 2 Mart arasında yoğun çalışma yürütüldüğünün anlaşıldığını kaydederken, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) de, uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer tesiste "hızlı bir yeniden inşa peşinde" olduğunu sonucuna vardıklarını bildirdi.

CSIS, yeniden inşa faaliyetinin dikey motor test standı ve fırlatma yastığında açık şekilde görüldüğünü bildirirken, söz konusu tesisin daha önce kıtalararası balistik füze fırlatmak için hiç kullanılmadığı uyarısında bulundu.

BOLTON TEHDİT ETTİ

Haberlerin ardından Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Salı günü, Pyongyang'ın nükleer programdan vazgeçmemesi durumunda ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları arttıracağı tehdidinde bulundu.

Bolton, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, Başkan Trump, Kore Adası'nın nükleerden arındırılması konusunda sanırım gayet açık ve netti. Uygulanan ezici ekonomik yaptırımların hafifletilmesi mümkün olmayacaktır ve hatta ağırlaştırılmasını düşünebiliriz" dedi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) de uydu görüntülerine dayanarak, Kuzey Kore'nin tesiste "hızlı bir yeniden inşa sürecine girdiğini" öne sürdü.

Kaynak: Habertürk