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Vietnam, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta başkent Hanoi'de gerçekleştireceği zirve için hazırlanıyor. Kuzey Koreli yetkililer, Kim'in Vietnam'a zırhlı treniyle gideceğini belirtti. Kim'in trenle Çin üzerinden yapacağı binlerce kilometrelik yolculuğun yaklaşık 60 saat sürmesi bekleniyor. Bu durumda Kim'in 25 Şubat'ta yola çıkması gerekecek. Kaynaklara göre, tren Vietnam sınırındaki Dong Dang kentinde duracak ve Kuzey Kore lideri yolculuğuna araçla devam edecek.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek. İki lider geçtiğimiz yıl 12 Haziran'da Singapur'da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. Trump ve Kim, zirvenin ardından Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
TREN YOLCULUĞU AİLE GELENEĞİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eski devlet liderleri olan babası Kim Jong Il ve büyük babası Kim Il Sung da trenle yolculuğu tercih ediyordu. Kuzey Kore lideri Kim, Ocak ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine, zırhlı treniyle Pekin'e gitmişti.
ABD'NİN ÖZEL TEMSİLCİSİ ZİRVE ÖNCESİ VİETNAM'DA
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un ikinci Trump-Kim zirvesi için hazırlıkları tamamlamak üzere Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gittiğini açıkladı.
KİM'İN TRENİ
Kuzey Kore'nin elinde bu trenlerden 6 adet olduğu tahmin ediliyor. Bütün trenlerde uydu telefonları ve modern iletişim araçları bulunuyor. Kurşun geçirmez trende, toplantı salonu, bir adet kabul salonu ve yatak odaları bulunuyor. Ancak trenler ağırlıklarından ötürü saatte en fazla 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kim Ailesi, güvenlik için seyahate çıktıklarında bu trenlerden 3'ünü birden harekete geçiriyor ve kimse hangi trende olduklarını bilmiyor. Kim Jong Un'un uçak yerine neden treni tercih ettiği, babasının tersine kendisinin uçuş korkusu olup olmadığı ise bilinmiyor.
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