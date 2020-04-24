Kuzey Kore sessizliğini bozmuyor! Kim Jong Un ölürse yerine kim gelebilir? - Haberler

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Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap ise Kim'in durumunun ciddi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.

Kuzey Kore cephesinde henüz ses çıkmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan iddiaları derledik.

Kim Jong Un'un sağlık durumunun kritik olduğuna ilişkin iddialar ilk olarak CNN International tarafından ortaya atılmıştı. CNN International'da yer alan ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre ise Washington'ın Kim'in durumunun ciddi olduğuna yönelik bir istihbaratı değerlendirdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan, Güney Kore medyası haberlerin doğru olmadığını öne sürdü. Yonhap haber ajansı, bir Güney Koreli yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in durumunun ciddi olmadığını belirtti.

TRUMP HABERLERİ DOĞRU BULMADI

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil. Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong Un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir." ifadelerini kullandı.

Çin merkezli haber kanallarında da Kuzey Kore lideri hakkında iddialar ortaya atılırken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu konuda açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Böyle bir iddianın ortaya atıldığını biliyoruz fakat, elimizde henüz bir kaynak yok" dedi.

KUZEY KORE MEDYASI KİM'DEN SÖZ ETMEDİ

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

Kim Jong Un'un 11 Nisan'da parti yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından hastaneye kaldırıldığı ve o günden bu yana görünmediği belirtildi.

Kim o günden bu yana, Kim Il-sung'un doğum günü töreninin yanı sıra yapılan füze denemelerinde de görünmedi. Ancak kamuya açık etkinliklerde görünmemesinin Kim'in sağlığıyla ilgili spekülasyonları tetiklemesi ilk kez olmuyor.

Bazı gözlemciler ise Kim Jong Un'un dünyadaki koronavirüs salgınından korunmak amacıyla halk etkinliklerine katılmayı sınırlandırmış olabileceğini belirtiyor. Kuzey Kore'de henüz resmi olarak kabul edilen tek bir koronavirüs vakası bile bulunmuyor.

ÖLÜRSE YENİ LİDER KİM OLACAK?

36 yaşındaki Kim Jong-un, babasının 2011’de kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle yönetime geçmişti. Bu sebeple Kim Jong Un hayatını kaybederse yerine kimin geçebileceği soruları da gündeme geldi.

Kuzey Kore liderinin çocuğu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok. Ancak 2009 yılında evlenen Kim Jong-Un ve Ri Sol Ju çiftinin üç çocuğu olduğuna inanılıyor. CNN International'da yer alan habere göre, çiftin 2010 yılında doğmuş bir oğlu ve 2013 yılında dünyaya gelmiş bir kızı var.

Yetkililer, Kim'in çocukları olması durumunda ülkeyi yönetecek yaşa gelene kadar kız kardeşi Kim Yo-Jong'un yönetimi devralabileceğini ifade ediyor.