Kuzey Makedonya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kuzey Makedonya Başkenti, 1Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Sanat, mimari ve müzik açısından oldukça zengin bir mirasa sahip olan Kuzey Makedonya, birden fazla etnik yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Çok kültürlü yapısıyla öne çıkan Kuzey Makedonya para birimi nedir? Kuzey Makedonya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar...

Kuzey Makedonya Nerede?

Kuzey Makedonya hangi kıtada sorusunun cevabı, Avrupa’dır. Avrupa kıtasının güneydoğusunda, Balkanlar olarak adlandırılan coğrafyada konumlanmış olan Kuzey Makedonya; kuzeyde Sırbistan ve Kosova, güneyde Yunanistan, batıda Arnavutluk, doğuda ise Bulgaristan ile komşudur. Makedonya bölgesinin yaklaşık olarak %30’unu kaplayan Kuzey Makedonya’nın denizler ile herhangi bir bağlantısı da bulunmamaktadır.

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanan ve Makedonya Cumhuriyeti adını alan bu devlet; ülkenin ismi konusunda Yunanistan ile yaşadığı tartışmalardan sonra, 2018 yılında ülkenin adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiştir. Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası organizasyonların üyesi olan Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği üyeliği süreci de devam etmektedir.

Kuzey Makedonya Başkenti

Bir Balkan devleti olan Kuzey Makedonya’nın başkenti, Üsküp’tür. MÖ. 4 binlerden itibaren bölgesinin en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Üsküp, başkent olmasının yanında, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasıyla da dikkat çekmektedir. 1991 yılında ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte ülkenin başkenti yapılan Üsküp, günümüzde Kuzey Makedonya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak öne çıkmaktadır.

Kuzey Makedonya Nüfusu

2023 verilerine göre Kuzey Makedonya’nın nüfusu 2 milyon 83 bin kişiden meydana gelmektedir. Halkın yaklaşık %60’ının büyük şehirlerde toplandığı Kuzey Makedonya, birden fazla etnik gruba da ev sahipliği yapan bir ülkedir. 2 milyonu aşan ülke nüfusunun %64’ünü Makedonlar, %25’ini Arnavutlar, %4’ünü Türkler, %2’sini Sırplar, %1’ine yakınını ise Bosnalılar oluşturmaktadır.

Kuzey Makedonya’daki en yaygın din ise Hristiyanlığın Ortodoks mezhebidir. Halkın yaklaşık %65’inin mensubu olduğu Hristiyanlığı, %34 ile Müslümanlık takip etmektedir.

Kuzey Makedonya Para Birimi

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Makedon dinarıdır. 1992 yılına kadar eski Yugoslavya dinarını kullanan Kuzey Makedonya, 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmesinden bir sene sonra kendi para birimi olan Makedon dinarını basmış ve tedavüle sokmuştur. Banknotlar ve demir paralardan meydana gelen bu para birimi 807 uluslararası numarasıyla kayıtlarda yerini almıştır.

Kuzey Makedonya Bayrağının Anlamı

Kuzey Makedonya’nın resmi bayrağı, 5 Ekim 1995 yılında alınan bir kararla kabul edilmiş ve o tarihten itibaren de kullanılmaya başlanmıştır. Kırmızı bir zemin üzerinde yer alan altın sarısı bir güneşten meydana gelen Kuzey Makedonya bayrağındaki kırmızı renk özgürlük ve bağımsızlığı, altın renkli güneş ise ülkenin aydınlık geleceğini sembolize etmektedir.

Kuzey Makedonya Şehirleri

Önemli bir Balkan devleti olan Makedonya’da toplam 31 şehir yer almaktadır. Bu 31 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Üsküp

Debre

Demirkapı

Demirhisar

Kırçova

Kavadar

Gostivar

Resne

Ustrumca

Valandova

Kuzey Makedonya Türkiye Saat Farkı

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında bir saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Kuzey Makedonya’dan 1 saat ileridedir.

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