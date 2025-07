Kuzey Makedonya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Kuzey Makedonya’nın Uluslararası Telefon Kodu: +389

Kuzey Makedonya’nın uluslararası telefon kodu +389’dur. Ülke dışından Kuzey Makedonya’daki bir numaraya ulaşmak için, telefon numarasının başına bu kod eklenir. Örneğin başkent Üsküp için numara +389 2 xxx xxxx formatında olabilir. Ülkede sabit hatlar ve mobil şebekeler yaygın olup, başlıca mobil operatörler arasında Telekom.mk (Makedonski Telekom), A1 Macedonia ve Vip operator yer alır. 3G ve 4G teknolojileri şehir merkezlerinde geniş kapsamda hizmet vermektedir.

Araç Plaka Kodu: MK

Kuzey Makedonya’nın uluslararası araç plaka kodu MK olarak kullanılmaktadır. Ülkede araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakaların sol tarafında ülkenin uluslararası tanıtıcı kodu olan “MK” harfleri yer alır. Plaka üzerindeki diğer kısımlar ise aracın kayıt edildiği bölgeyi gösteren harf kodları ve araç numarasından oluşur. Örneğin başkent Üsküp için “SK” harfleri kullanılır.

Para Birimi: Makedon Dinarı (MKD)

Kuzey Makedonya’nın resmi para birimi **Makedon Dinarı (MKD)**dır. 1 Makedon Dinarı, 100 denara bölünür. Para birimi, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası (National Bank of the Republic of North Macedonia) tarafından basılır ve yönetilir. Banknotlar genellikle 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 dinar değerlerinde basılmaktadır. Madeni paralar ise 1, 2, 5, 10, 50 ve 100 denara şeklindedir. Makedon ekonomisi, hizmet sektörü, sanayi ve tarım alanlarında çeşitlenmiş bir yapıya sahiptir.