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        Haberler Bilgi Yaşam Kuzey Makedonya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kuzey Makedonya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Makedonya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Balkanlar'ın kalbinde yer alan Kuzey Makedonya, zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve stratejik konumuyla bölgesel öneme sahip bir ülkedir. Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Makedonya, ekonomik ve dijital altyapısını geliştirme yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu yazıda ülkenin uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı olarak incelenmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:08 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:08
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        Kuzey Makedonya Telefon Kodu
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        Kuzey Makedonya’nın Uluslararası Telefon Kodu: +389

        Kuzey Makedonya’nın uluslararası telefon kodu +389’dur. Ülke dışından Kuzey Makedonya’daki bir numaraya ulaşmak için, telefon numarasının başına bu kod eklenir. Örneğin başkent Üsküp için numara +389 2 xxx xxxx formatında olabilir. Ülkede sabit hatlar ve mobil şebekeler yaygın olup, başlıca mobil operatörler arasında Telekom.mk (Makedonski Telekom), A1 Macedonia ve Vip operator yer alır. 3G ve 4G teknolojileri şehir merkezlerinde geniş kapsamda hizmet vermektedir.

        Araç Plaka Kodu: MK

        Kuzey Makedonya’nın uluslararası araç plaka kodu MK olarak kullanılmaktadır. Ülkede araç plakaları beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakaların sol tarafında ülkenin uluslararası tanıtıcı kodu olan “MK” harfleri yer alır. Plaka üzerindeki diğer kısımlar ise aracın kayıt edildiği bölgeyi gösteren harf kodları ve araç numarasından oluşur. Örneğin başkent Üsküp için “SK” harfleri kullanılır.

        Para Birimi: Makedon Dinarı (MKD)

        Kuzey Makedonya’nın resmi para birimi **Makedon Dinarı (MKD)**dır. 1 Makedon Dinarı, 100 denara bölünür. Para birimi, Makedonya Cumhuriyeti Merkez Bankası (National Bank of the Republic of North Macedonia) tarafından basılır ve yönetilir. Banknotlar genellikle 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ve 2000 dinar değerlerinde basılmaktadır. Madeni paralar ise 1, 2, 5, 10, 50 ve 100 denara şeklindedir. Makedon ekonomisi, hizmet sektörü, sanayi ve tarım alanlarında çeşitlenmiş bir yapıya sahiptir.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .mk

        Kuzey Makedonya’nın resmi internet alan adı uzantısı .mk’dir. Bu alan adı, ülkedeki bireyler, kurumlar ve işletmeler tarafından yaygın şekilde kullanılmaktadır. Alan adı kayıt işlemleri Kuzey Makedonya’daki MARnet (Macedonian Academic Research Network) tarafından yürütülmektedir. .mk uzantısı, dijital varlık oluşturmak isteyenler için Kuzey Makedonya’nın ulusal dijital kimliğini temsil eder.

        Alt alan adları ise genellikle şu şekildedir:

        .gov.mk – Devlet kurumları

        .edu.mk – Eğitim kurumları

        .com.mk – Ticari işletmeler

        .org.mk – Sivil toplum kuruluşları

        Kuzey Makedonya, telefon kodu +389, plaka kodu MK, para birimi Makedon Dinarı (MKD) ve internet alan adı uzantısı .mk ile hem fiziki hem dijital anlamda tanımlanmış bir ülke yapısına sahiptir. Bu temel kodlar ve semboller, ülkenin uluslararası iletişim, ulaşım, finans ve dijital varlık alanlarındaki konumunu gösterir. Kuzey Makedonya, özellikle Balkanlar’da bölgesel iş birliği ve teknolojik altyapısını güçlendirme çabalarıyla dikkat çekmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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