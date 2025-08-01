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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:34
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        Valilik duyurdu: Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışma
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        Sakarya Valiliğinin açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun 3. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere, Kurtköy-Akyazı arası U36 üstgeçit bölgesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

        Söz konusu çalışmalar sırasında yarından itibaren ulaşım, otoyolun Ankara- İstanbul istikameti, diğer güzergahtan iki yönlü olarak sağlanacak.

        Çalışmalar kapsamında ulaşım, 5 Ağustos'tan itibaren ise Ankara-İstanbul istikametine aktarılarak bu yönden çift yönlü ilerleyecek.

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