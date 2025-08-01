Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak

Sakarya Valiliğinin açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun 3. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere, Kurtköy-Akyazı arası U36 üstgeçit bölgesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Söz konusu çalışmalar sırasında yarından itibaren ulaşım, otoyolun Ankara- İstanbul istikameti, diğer güzergahtan iki yönlü olarak sağlanacak.

Çalışmalar kapsamında ulaşım, 5 Ağustos'tan itibaren ise Ankara-İstanbul istikametine aktarılarak bu yönden çift yönlü ilerleyecek.