Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışmaları yapılacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.
Giriş: 01.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:34
Sakarya Valiliğinin açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun 3. Boğaz Köprüsü dahil olmak üzere, Kurtköy-Akyazı arası U36 üstgeçit bölgesinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
Söz konusu çalışmalar sırasında yarından itibaren ulaşım, otoyolun Ankara- İstanbul istikameti, diğer güzergahtan iki yönlü olarak sağlanacak.
Çalışmalar kapsamında ulaşım, 5 Ağustos'tan itibaren ise Ankara-İstanbul istikametine aktarılarak bu yönden çift yönlü ilerleyecek.
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