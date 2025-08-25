Habertürk
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza esnasında bariyere de çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 01:28 Güncelleme: 25.08.2025 - 01:28
        Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu işletmesine bağlı ekipler, Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli içinde bir kişinin yaya olarak ilerlediğini fark etti. Güvenlik amacıyla bu kişiyi durdurup araca almak isteyen görevliler, yayanın kaçması üzerine durumu otoyol jandarma ekiplerine bildirdi.

        JANDARMA EKİPLERİNDEN DE KAÇTI

        Jandarma ekiplerinden de kaçan kişiye, tünel girişinde İstanbul istikametinden Ankara yönüne geçmeye çalıştığı sırada, Muhammet Ç. idaresindeki otomobil çarptı. Otomobil daha sonra bariyere çarparak durabildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Sürücüyle otomobilde bulunan Oğuzhan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Kuzey Marmara Otoyolu
        #kocaeli
        #haberler
        #Son dakika haberler
