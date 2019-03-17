(Kuzey Marmara Otoyolu (Mahmutbey-Odayeri-Kurtköy Kesimi), Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan bir otoyoldur.

Otoyol, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlamaktadır. İki kıta arası transit geçiş yapacak ağır vasıtaların 'yı kullanması ile İstanbul içindeki çevre yolları olan ( ) ve ( ) trafik yükünün azaltılması ve Trakya'da trafik yükü yüksek olan ile Doğu Marmara'da yoğun bir trafiğe sahip olan 'e alternatif yolların oluşturulması hedeflenmiştir.

, üzerinden İstanbul Yeni Havalimanı'na ve Osmangazi Köprüsü'nü içeren 'e de bağlantı sağlayacaktır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAH BİLGİLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Avrupa kesimleri, Silivri ilçesinin Alipaşa semtinde bulunan Kınalı kavşağında başlayıp Üçüncü Boğaz Köprüsü mevcut bağlantı yollarının (Kesim 3) başladığı Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir. Proje’nin Asya kesimleri, İstanbul’un Pendik ilçesinde Kurnaköy’de (Paşaköy Kavşağı’nın güney-güneydoğusunda) başlayıp Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Akyazı TEM Kavşağı’nda sona ermektedir.

Proje’nin güzergâh uzunluklarına ait bilgiler aşağıda verilmektedir:



