Kuzey Suriye'deki olaylar ve iki önemli isimden açıklamalar

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde yaşanan karışıklıklar, Kayseri'de bir Suriyelinin 5 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmesiyle çıkan olayların ardından gündeme geldi. Bu olaylarla ilgili Suriye Devriminin sembol isimlerinden II. Kolordu Komutanı Fehim İsa ve Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz önemli açıklamalarda bulundu.

II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, Suriye'de Türkiye kontrolündeki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin olarak, "Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz" dedi. Pazar günü Kayseri'de ve ardından Suriye'de meydana gelen karışıklıklarla ilgili olarak, "Provokatörlere uymamamız gerek" diyen İsa, "Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu malları ile özel mülklere zarar veren provokatörlere uymamamız gerek. Fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek. Türk bayrağına saygılı olmamız gerek. Mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi, Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçli olmaya, özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz de Suriye halkının mücadelesinde yanlarında olan Türk halkının "bir takım ırkçılarla karıştırılmaması" gerektiğine işaret etti. Kurtarılan bölgelerin yaşadığı güvenlik ve istikrarın sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Ebul İz, "Bu açıdan bakıldığında Cephe El Şamiye liderliği, üyelerine güvenlik ve emniyeti sağlamak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarını korumak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri gerektiği konusunda talimatlar yayınladı. Bu nedenle devrimci halkımızı itidalli davranmaya ve meşru taleplerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz" dedi.

"Sivil barışı korumanın" önemine değinen Şamiye Cephesi Komutanı Ebul İz, "Ayrıca insanlara veya mallara yönelik her türlü sabotaj veya suistimal eylemini de güçlü bir şekilde kınıyoruz ve barışçıl hareketin, barış içinde bir arada yaşamanın ve halkın tüm bileşenleri arasındaki karşılıklı saygının imajını çarpıtanlardan hesap sormak için çalışacağız" ifadelerini de kullandı.

Müşterek Kuvvetler ise, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilgili kurumlarıyla temas halinde bulunduklarını” ifade ederek, "Özgürleştirilmiş Bölge halkını fitne sahiplerinin peşinden gitmemeye" çağırdı.