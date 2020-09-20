Kuzey ve Yıldız aşkı yeni bir oyunla karşı karşıya!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta, Kuzey ve Yıldız aşkı yeni bir oyunla karşı karşıya!

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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümü şaşırtan gelişmeleri ve eğlenceli anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Sefer, Nahide, Poyraz ve Kamer'in mezarlıkta hazine peşine düştüğü anlar güldürürken, Yıldız'ın Ordu'ya gelen kankası Bulut dikkat çekti.

Şule'nin yeni oyunu ise bu sefer pes dedirtti. Finalde Yıldız'a Kuzey ile yatakta çekilmiş bir selfie yollayan Şule, Yıldız'ı derinden yaraladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 3.72 reyting ve yüzde 10.20 izlenme payı, AB’de yüzde 1.95 reyting ve 6.01 izlenme payı ve Total’da 5.22 reyting ve yüzde 15.28 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #YıldızınYalnızlığı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #YıldızınYalnızlığı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY, YILDIZ'IN İTİRAFIYLA SARSILDI!

Kuzey, Yıldız'ın itirafıyla ne yapacağını şaşırdı. Kızlarının bu acı haberi duyunca yaşayacaklarını düşünüp üzülen Kuzey, gerçekleri öğrenmek için Şule'nin yanına gitti. Aşkı ve vicdanı arasında kalan Yıldız, kızları kendinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çetin'in verdiği hazine haritasını çözmeye çalışan Yaşar, Sefer, Cihan ve Pembe Farsça bildiği için Kamer'den yardım istedi. Olayın içine dahil olan Poyraz ve Kamer, duyduklarını Sefer ve Nahide'ye anlatınca dördü hazinenin peşine düşmeye karar verdi.

"Bana anne demeyin"

YILDIZ YAYLADAN AYRILDI!

Şule, kızlara hastalığını anlatarak öleceğini söyledi. Gerçekleri duyan kızlar ağlayarak annelerine sarılırken, Kuzey de kızları için destek vermek zorunda kaldı. Bu acı haberle ailenin tekrardan bir araya geldiğini gören Yıldız kendine yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Bir süre uzaklaşıp yalnız kalmak isteyen Yıldız, valizini toplayarak yayladan ayrıldı. Kuzey'in ise mavişinin uzaklaşmasına izin vermeye niyeti yoktu. Yıldız'ı, Ruhi'ye takip ettirerek gittiği yeri ve yeni başladığı işi öğrendi.

Şule hastalığını açıklıyor;

Yıldız, yayladan ayrılıyor;

SEFER, YILDIZ, POYRAZ VE KAMER HAZİNE PEŞİNDE!

Yıldız'ın Ordu'ya gelen kankası Bulut, Kuzey'i kıskançlık krizine soktu. Herkesin peşine düştüğü hazinenin yeri Pembe'nin rahmetli eşinin mezarlığı çıkınca işler karıştı. Pembe, rahmetli kocasının mezarını kazdırmak istemedi.

Sefer, Nahide, Poyraz ve Kamer, Pembe'yi mezarlıktan uzaklaştırmaya çalıştı ancak kendileri de bekçiye yakalandı. Hazine avında yaşananlar izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Sefer, güvenliğe yakalanıyor;

ŞULE'NİN YENİ OYUNU YILDIZ'I DERİNDEN YARALADI!

Bulut ve Yıldız akşam yemeğinde buluşurken, anneleriyle yemeğe çıkan kızlar Kuzey'in de gelmesi için ısrar etti. Yemekte içkiyi fazla kaçıran Kuzey sarhoş olup, Bulut ve Yıldız'ın yanına gitti. Yıldız'ı kıskanan Kuzey, olay çıkarıp Bulut'a kafa atınca Yıldız'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

Finalde ise Şule oynadığı yeni oyunla Yıldız ve Kuzey aşkını yine bir çıkmaza soktu. Şule, Kuzey'i evde sarhoş bir şekilde sızmış halde buldu. O sırada Yıldız, Kuzey'i arayınca telefonu Şule açtı.

Bunun üzerine Kuzey'in yanına yatan Şule bir selfie çekerek bunu Yıldız'a gönderince, Yıldız büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Kuzey ve Yıldız aşkı tüm bu yaşanan sarsıcı olayları aşabilecek miydi?

Şule'nin yeni oyunu;

Yıldız, Şule'nin yolladığı fotoğrafı görüyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız, gördüklerinden sonra öfkeyle haykırırken, boynundaki pusulayı kopararak Kuzey'e veriyor. Kuzey, Sefer'e olanları anlatınca sert bir tokat yerken, Bulut'u Yıldız'la görünce olay çıkarıyor.

Bulut'a saldıran Kuzey'i ise Yıldız sert bir hamleyle durduruyor. Yıldız'ın fotoğraflarıyla dolu bir odada oturan Bulut herkesi şoke ederken, söylediği sözler dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 33. Bölüm Tanıtımı;