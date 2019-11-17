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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. bölüm tanıtım: Kuzey, Yıldız'ın aşkından vazgeçmedi

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 11. bölüm tanıtımı ise yayınlandı. Gökçe’nin, Şule ve Kuzey’in birleşmesi için baskı yaptığı tanıtımda güller içinde uyanan Feride neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Kuzey, Yıldız’ı kaçırırken, ikilinin eğlenceli atışmaları izleyenleri keyiflendiriyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan eğlenceli bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yıldız, Şule’nin dönüşüyle her şeyin eskisi gibi olacağını düşünürken Kuzey, Yıldız’ın aşkından vazgeçmedi. “Kuzey Yıldızı” gemisini alıp Yıldız’ın yanına gelen Kuzey, onu kaçıracağını söyleyerek ekran başındakileri şaşırttı. Bir daha gitmeyeceğini söyleyen Kuzey, Yıldız’ı alnından öperken ikna olduğu görülen Yıldız’ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

“KUZEY YILDIZI İLK AŞK” İZLEYENLER #AYRILMAM DEDİ!

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde  6.77 rating  ve yüzde 17.88 izlenme  payı, Total’da 8.88 rating  ve yüzde 23.32 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.53 rating ve 16.22 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #ayrılmam etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #ayrılmam etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 40 dakika, dünyada 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

ŞULE, KUZEY VE YILDIZ’I AYIRDI!

Kuzey’le yirmi yıldır hayalini kurduğu anda Şule’nin gelişiyle dünyası başına yıkılan Yıldız, gözyaşlarına hâkim olamadı. Kuzey’le Şule’nin kâğıt üzerinde hala boşanmadığını öğrenen Yıldız’ın hevesleri bir kez daha yarıda kaldı. Kuzey ise Yıldız’ı kendine inandırmak için her şeyi yaptı fakat Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktu.

 

KUZEY, YILDIZ’I İKNA ETMEYİ BAŞARDI!

Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalıştı. Şimdilik sorun çıkarmaya niyeti olmayan Şule, uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka beklentisi olmadığını Kuzey’e söylese de Yıldız’a anlattıkları bambaşkaydı. Kuzey, boşanma işlemlerini bir an önce başlatmak isterken, bir yandan da tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırdı. Yara almaktan fazlasıyla yorulan Yıldız, bu duruma kesin bir son vermek için köye, babasının evine dönmeye karar verdi. Fakat bu hamlesi Kuzey’i durdurmaya yetmedi. Kuzey, Yıldız’ı kaçırmaya karar verdi.

Kuzey, Yıldız’ı ikna etti;

 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Gökçe’nin, Şule ve Kuzey’in birleşmesi için baskı yaptığı tanıtımda güller içinde uyanan Feride neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Kuzey, Yıldız’ı kaçırırken, ikilinin eğlenceli atışmaları izleyenleri keyiflendiriyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 11. Bölüm Tanıtımı!

 

 

 

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