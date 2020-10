Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk her Cumartesi izleyiciyle buluşuyor. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm dün akşam ekrandaydı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölümde neler oldu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. bölüm full izle

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. Bölüm: Kuzey ve Yıldız, peşlerindeki tehlikenin ne denli büyük olduğunu görmüştür. Kuzey, fırsattan istifade Yıldız’ın yakın, çok yakın koruması olacaktır. olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzeyle Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. olacaktır. Bulut, attığı her adımda Kuzeyle Yıldız’ı biraz daha yaklaştırdığını fark etmiştir. Yıldız, hem yakınları için korkmakta, hem de Kuzey’in ilgisinden mutlu olmaktadır. Ama aralarındaki o büyük engel… O her şeyi mahvetmektedir. Kuzey’in duruşması gelip çatmış, Kuzey Yıldız’ı aşkı, özgürce kanatlanmak için duruşmadan çıkacak kararı beklemektedir. Şans, bu kez talihsiz aşıkların yüzüne gülecek midir?

