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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümündeki eğlenceli maceralarıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 10.13 rating ve yüzde 22.34 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 6.95 rating ve yüzde 15.75 izlenme payı ve AB’de yüzde 4.77 rating ve 11.81 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #beyazyalanlar etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #beyazyalanlar etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 8 saat 30 dk TT listesinde kaldı.

KADIOĞLU KARDEŞLER MOLLAOĞLU EVİNE SIĞINDI!

Kuzey ve Sefer başlarını büyük bir belaya soktu. Sefer, kaçmaya çalışırken Zübeyir'in adamlarının eline düştü. Kuzey, Yıldız ve Nahide'nin de çabaları sonuç vermeyince efsane dörtlü Zübeyir'in evinde mahsur kaldı. Zübeyir'in Nahide'ye olan ilgisi Sefer'i kıskançlık krizine sokarken, ihtiyaç duydukları yardım Ömer’den geldi. Kapadokya'dan memlekete dönen ekip evde ailelerin öfkesiyle karşılaştı. Yaşar, çocukları evlatlıktan reddetti. Evden kovulan Yıldız, Sefer, Nahide ve Poyraz; Mollaoğlu evine sığındı.

KUZEY YILDIZI 21. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YILKUZ AŞKINI BOZMAK İSTEYEN ŞULE İŞ BAŞINDA!

Doktor'un Pembe'ye romantik evlenme teklifi keyifli anlara sahne olurken, Kuzey'in gündeminde ise boşanma davası vardı. Yıldız'la aşkının önündeki engelleri kaldırmak ve özgürlüğüne kavuşmak isteyen Kuzey, Şule'den yine kurtulamadı. Kuzey ve kızları bu sorunu ortadan kaldıracak bir plan yaptı.

Kuzey, Şule'nin asistanı ve kara kutusu Tülin'in ona olan aşkını kullanarak ihtiyacı olan kanıtlara ulaşacaktı. Final sahnesinde Şule'nin Yıldız'ın karşısına çıktığı anlarda gerilim yükselirken Şule, Kuzey’in Tülin’le görüntülerini Yıldız’a izletti. Şule, YılKuz aşkını bozabilecek miydi?

Yıldız, Kuzey ve Tülin’in görüntülerini izliyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 22. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız’ın adım adım Kuzey’i takip ettiği eğlenceli tanıtımda Sefer ve Nahide’nin baş başa kalma istekleri hüsranla sonuçlanıyor. Kuzey yeni planı için harekete geçerken, Tülin ve Kuzey’in romantik akşam yemeğinde neler olacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 22. Bölüm Tanıtımı!