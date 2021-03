KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCULARI KİMLER?

YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.