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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam yayınlanan bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 9.90 rating ve yüzde 22.21 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 6.92 rating ve yüzde 15.63 izlenme payı, AB’de yüzde 5.33 rating ve 13.19 izlenme payı elde etti.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #KuzeyYıldızıİlkAşk etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 45 dakika TT listesinde kaldı.

ÇETİN’İ VURAN KİŞİ RUHİ ÇIKTI!

Çetin'i vuran kişinin Ruhi çıkması üzerine herkes şoke oldu. Yıldız yaşadığı hayal kırıklığı ve öfkeyle Kuzey'i hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi. Kuzey kendini açıklamaya çalışsa da Yıldız için bunun bir anlamı yoktu. Sefer, Nahide'ye gerçekleri söylemesi için Tülin'den yardım isterken Kuzey'in tüm planını da anlatmak zorunda kaldı. Tülin, Nahide ve Sefer aşkını kurtarırken Yıldız ve Kuzey aşkına son darbeyi vurdu.

Kuzey ile yıllar önce ilişkisini olduğunu söyleyerek Yıldız'ı bir kez daha yıktı. Şule, Çetin'e onu vuranın Yıldız olduğunu söylemesi için para verirken Tülin ile de işbirliği içinde olduğu öğrenildi. Yıldız, Kuzey'i affetmemekte ne kadar kararlıysa Kuzey de Yıldız'ı ikna etmek için o kadar kararlıydı. Kızları ile birlikte Yıldız'ın önünü kesip her şeyi anlatmaya çalışsa da büyük bir öfkeyle karşılaştı.

“20 YILI YAKARIM YİNE DE UNUTURUM!”

Fadik, Çetin'i vurmasından sonra Ruhi'nin hala Yıldız'a aşık olduğunu düşündü. Sefer ve Nahide kasada kalan paralarını almak için gizlice eve girerken, kasayı açtıklarında Yaşar ve Poyraz'ın tatsız sürpriziyle karşılaştı. Kuzey aşkı için son bir hamle yaparak kızlarıyla birlikte Ordu'dan gittiğini yazdığı bir mektup gönderdi.

Yıldız'ın bunu duyup havaalanına gelmesini beklerken karşısında Sefer ve Nahide'yi bulunca hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine bir karar verdi; Yıldız'ın küllenen aşkını tatlı dille değil eskiden olduğu gibi inatlaşarak harlayacaktı.

Kuzey, Yıldız'ın peşini denizde de bırakmadı ve iki inatçı aşık Karadeniz'in hırçın sularına açıldı. Yıldız artık Kuzey'in ikna olmayacağını anlayarak son kozunu kullanmaya karar verdi. 20 yıllık çeyizini, boynundaki pusulayı ve parmağındaki tek taşı Kuzey'in gözü önünde ateşe attı. Yıldız 20 yıllık aşkını kül ederken, Kuzey bu aşkı yeniden alevlendirmek için savaşmaya devam edecek miydi?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız’ın aşk acısı çektiği tanıtımda Çetin, Yıldız’dan şikayetçi oluyor. Yıldız’ın tutuklandığını öğrenen Kuzey, soluğu Çetin’in yanında alırken, Tülin ve Şule’nin işbirliğini öğreniyor. Çetin’in iftiralarını kabul eden ve arkadaşını ele vermeyen Yıldız’ın tutuklandığı ise anlar ekran başındakileri şoke ediyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 24. Bölüm Tanıtımı!