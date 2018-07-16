Perihan Abla, Ekmek Teknesi gibi sıcak, doğal, naif dizilerin çekildiği, her köşesine mahalle kültürünün sindiği, İstanbul’un sakin, sessiz, huzurlu kalabilmiş köşesi Kuzguncuk’ta kentsel dönüşüm mü başlıyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Temmuz’da aldığı karara göre; Kuzguncuk ‘Kentsel Dönüşüm e Gelişim Proje Alanı’ ilan edildi. Bu karar da tarihi semtle ilgili tartışma yarattı, betonlaşma endişelerini artırdı. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, Üsküdar’ın 16 mahallesinden biri olan tarihi semtin bir kısmında kentsel dönüşüm amaçlı plan, proje ve analiz çalışmaları yapıldığı belirtildi. Peki Kuzguncuk’ta neler olacak? Tarihi dokusuyla, ahşap evleriyle İstanbul’un en nadide köşelerinden biri olan semtte nasıl bir dönüşüm yapılacak? İşte bu soruları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e sorduk ve işte şu yanıtı aldık:

'GECEKONDU BÖLGESİYLE İLGİLİ’

“İBB’de alınan karar Kuzguncuk’un o tarihi bölgesiyle ilgili değil. Semtin üst tarafında kalan 22 bin metrekarelik alanda yaklaşık 350 gecekondu var. Biz o bölgenin tapusunu vermiştik. Şimdi de orada bir dönüşüm projesi olacak. Ama Kuzguncuk deyince akla ilk gelen bölge dönüşüm sahasında değil.”