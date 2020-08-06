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Kuzu eti için takip sistemi

Balıkesir Ticaret Borsası tarafından 2018 yılında tescillenen Balıkesir Kuzu Eti coğrafi işaret çalışmaları kapsamında, “Kuzum Benim!” markası ile kuzu etinde güvenli gıda takip sistemi kuruldu. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, "Balıkesir kuzularının, anlaşmalı olan ruhsatlı mezbahalarda sağlıklı bir ortamda kesimi, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak muhafazası, nakliyesi ve hijyenik koşullara sahip pazarlama ağından nihai tüketiciye arzı, haksız kazanç ve tağşişin engellenmesi kapsamında, takip sistemini kurguladık" dedi

Balıkesir Ticaret Borsası
HABERTURK.COM

Balıkesir kuzu eti için güvenli gıda takip sistemi kuruldu. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş yeni takip sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Borsamız tarafından 2018'de tescilini yaptırdığımız “Balıkesir Kuzu Eti” coğrafi işareti kapsamında çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 2 yıldan bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda yine Türkiye’de ilk kez olmak üzere “Kuzum Benim!” Markası ile kuzu etinde Güvenli Gıda Takip Sistemi’ni kurmayı başardık" dedi.

Sistem hakkında bilgi veren Erdoğmuş, "Balıkesir kuzularının, anlaşmalı olan ruhsatlı mezbahalarda sağlıklı bir ortamda kesimi, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak muhafazası, nakliyesi ve hijyenik koşullara sahip pazarlama ağından nihai tüketiciye arzı, haksız kazanç ve tağşişin engellenmesi kapsamında, takip sistemini kurguladık. Takip sisteminin kurulması aşamasında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve kasaplar, lokantalar, kesimhaneler, şarküteri ve marketler ile de protokollerimizi imzaladık. Balıkesir kuzusunun güvenle tüketicilere sunulması noktasında çalışmalarımıza tüm paydaşlarımızla devam edeceğiz.” diye konuştu.

Balıkesir İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin elinde bulunan, coğrafi işareti kapsamındaki 1 milyon 200 bin adet anaç koyun ve yıl içinde doğacak yaklaşık 2 milyon adet kuzuyu kapsayan proje ile üretimin artırılması ve milli ekonomiye katkıda bulunarak tüketicinin sağlıklı gıdaya güven içinde ulaşması amaçlanıyor.

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