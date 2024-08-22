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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvuru tarihi: GSB 2024 2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir?

        KYK burs başvuru tarihi: KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları sonrası gözler KYK burs başvurularına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yurt yerleştirme sonuçlarının canlı yayında açıklandığını duyurdu. Ardından KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi. Üniversite başlayacak gençler, barınma, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için burs başvurusunda bulunacak. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir? İşte 2024 2025 KYK burs başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 08:58 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:03
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        KYK burs başvuruları gündemde yer alıyor. GSB tarafından yurt sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK burs başvurusu ne zaman sorusunun yanıtına çevrildi. Özellikle şehir dışında eğitim görecek olan öğrenciler KYK burslarının başlayacağı tarihi yakından takip ediyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden gerçekleşecek. Peki KYK burs ve kredi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır, hangi durumlarda kesilir?

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        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.

        KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.

        Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Getiğimiz sene 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan kredi ve burs başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklama doğrultusunda KYK burs tarihleri netlik kazanmış olacak.

        KYK burs başvurlarının ekim ayında başlaması bekleniyor.

        3

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        4

        2024 2025 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2024-2025 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmadı.

        Geçtiğimiz yıl hatırlanacağı gibi KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

        KYK BURS VE KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        Öğretim kurumunun kapatılması,

        Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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