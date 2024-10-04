Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru takvimi merakla bekleniyor. Öğrenciler için önemli bir destek kaynağı olan KYK burs başvuruları, her yıl belirlenen tarihlerde online olarak alınıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu? KYK bursları ile ilgili en güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...