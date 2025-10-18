KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 2026 KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanır?
2025-2026 KYK burs başvuru sonuçları araştırılıyor. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları açıklanınca e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 2026 KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanır?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.
Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması öngörülüyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
KYK BURS BAŞVURU DEĞERLENDİRME
KYK Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.
Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.