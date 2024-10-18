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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2024 KYK burs/kredi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2024 KYK burs/kredi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs sonuçları duyurulacak. KYK burs başvuruları 13 Ekim'de sona erdi. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için maddi imkan kaynağı olan burs ve krediler için gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamaya çevrildi. Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2024 KYK burs/kredi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:39
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        KYK burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. KYK burs başvuru sonuçları e-devlet üzerinden erişime açılacak. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB 2024 KYK burs/kredi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.

        Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi “KYK burs sonuçları açıklandı” duyurusu geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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        ADAYLAR TAAHHÜTNAME ONAYI YAPACAK

        Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuçları açıklandıktan sonra taahhütname onayı yapacak. Belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adaylar burs ve kredilerden yararlanamayacak.

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        KYK BURSU NE KADAR OLDU?

        2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

        Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

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