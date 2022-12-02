KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika duyurularını beklemeye başladı. Çeşitli değerlendirmelerin ardından burs ve kredi başvuru sonuçlarına göre tahsis süreci başlamış olacak. Peki, "KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? GSB ile KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ile burs başvuru sonuç tarihi...