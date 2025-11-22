KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2025-2026: KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, nereden sorgulanır?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Akabinde ise tüm gözler ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrilmişti. 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB'den son dakika açıklaması geldi. İlk defa burs veya kredi alacak öğrencilere, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılacak. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, nereden sorgulanır?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım’da açıklandı. Taahhütname onay süresi de 9 Kasım’da sona erdi. Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, ödemelerin yapılacağı tarihi bekliyordu. Ön lisans, lisans ve doktora öğrencileri için 2025-2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? 2025-2026 KYK toplu ödeme tarihi...
2025-2026 KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2025-2026 eğitim döneminde ilk defa Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.
Üniversite öğrencilerini maddi yönden destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı.
18 Kasım’da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek.
KYK TOPLU ÖDEME TAKVİMİ
18-20 Kasım tarihleri arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olan öğrenciler 18 Kasım’da, “4” ve “6” olanlar 19 Kasım’da, “8” olanlar ise 20 Kasım’da ilk ödemesini alabilecek.
Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere,ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs/kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6’ıncı ve 10’uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.
Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.