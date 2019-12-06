KYK bursları ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular cevap bulmuş oldu. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk ödemelerini aldı. Peki 2019 KYK Aralık ayı burs ödemesi hangi tarihte? İşte, KYK kredi burs ödeme tarihleri...

KYK KREDİ BURS ÖDEME TARİHLERİ 2019-2020

İlk defa burs ve kredi burs müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

TC KİMLİK NUMARASI SON HANESİ

0 ile bitenler 27 Kasım

2 ile bitenler 28 Kasım

4 ile bitenler 29 Kasım

6 ile bitenler 30 Kasım

8 ile bitenler 1 Aralık

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

2019 - 2020 döneminde öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.