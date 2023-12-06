Haberler Gündem KYK BURSU ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Aralık KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman hesaplara yatıyor? Lisans, yüksek lisans ve doktora KYK bursu ne kadar?

Aralık KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Lisans, yüksek lisans ve doktora KYK bursu ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın yayınladığı duyuruya göre; Ekim ve Kasım ayı burs/kredi ödemeleri 28, 29 ve 30 Kasım'da gerçekleştirildi. Aralık ayı KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri için gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 2023 Aralık ayı KYK burs ödeme tarihleri ve lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine ödenen burs miktarı... Habertürk Giriş: 06.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 11:03 facebook

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından; T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" ve "2" olan öğrenciler 28 Kasım’da, "4" ve "6" olanlar 29 Kasım’da, "8" olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde burs ve kredi ödemelerini almıştılar. 2024 Ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ödemeleri sorgulamaları T.C. kimlik no ile e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Aralık ayı KYK bursu ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...

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KYK EKİM VE KASIM ÖDEMELERİ YAPILDI! 2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı. Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.