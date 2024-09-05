KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2024-2025 GSB KYK yedek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt sonuçları açıklandı. KYK ilk kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yedek yurt başvuruları alınacak. Öğrenciler, kalan kontenjanlara göre GSB yurtlarına yerleştirilecek. Herhangi bi yurda yerleşemeyen adaylar, ‘’2024-2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2024-2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?