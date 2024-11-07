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        Haberler Bilgi Gündem KYK kredi burs e-Devlet taahhütname onayı için son gün ne zaman, taahhütname onaylanmazsa ne olur?

        KYK kredi burs e-Devlet taahhütname onayı için son gün ne zaman, onay verilmezse ne olur?

        Gençlik ve Spor Bakanlığını'nın KYK kredi ve burs sonuçlarını açıklamasıyla öğrencilerde hareketlilik başladı. Kredi veya burs almaya hak kazananların e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Son günü kaçıranlar öğrenciler taahhütname onay eksikliğinden ötürü ödeme alamayacak. Peki, KYK kredi burs taahhütname onayı için son gün ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:24
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        Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Burs veya kredi almaya hazırlanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermesi gerekiyor. Taahhütnameyi onaylamayan öğrenciler hak sahibi dahi olsa ödeme alamayacak.

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        KYK BURS KREDİ TAAHHTÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

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        18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER TAAHHÜTNAMEYİ NASIL ONAYLAYACAK?

        Burs ve öğrenim kredisi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı verebilecek. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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        İLK KYK NE ZAMAN YATACAK?

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü web sitesinde yapılan açıklamaya göre; ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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