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KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

Bir canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladıklarını ifade eden Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verileceğini açıkladı. Peki, KYK kredileri burs mu olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK kredileri burs mu olacak? sorusuna ilişkin cevabı...

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  • KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

    Ön lisans ve lisans üniversite öğrencilerine 2023 yılında bin 250 TL burs ödemesi yapılıyor. YÖK’ün aldığı kararla birlikte lisans öğrencilerinin burs ödemeleri bin 875 liraya yükseltilmişti. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi alanların kredilerine ilişkin olarak "Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek." ifadelerini kullandı. İşte KYK kredilerine ilişkin merak edilenler...
  • KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

    KYK KREDİLERİ BURS MU OLACAK?

    Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik." dedi.
  • KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

    "KREDİ ALANLARIN KREDİLERİ BURSA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

    Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden, evi iş yeri hasarlı öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi alanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek. Bakanlığa başvurarak yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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