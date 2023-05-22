KYK kredileri burs mu olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması!

KYK KREDİLERİ BURS MU OLACAK?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hala KYK yurtlarında hizmet veriliyor. Yeter artık denilene kadar. Süreci devam ettiriyoruz. Yurt inşası devam edecek. Devletimizin yurtlarını depremzedelere açtık. 383 bin depremzedeyi yurtlarda ağırladık. 132 bin kardeşimizi hala misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak Yemek hizmeti veriyoruz. Kreş çağı için sınıflar oluşturduk. Sınava hazırlanan yavrularımız için takviyeler düzenledik." dedi.