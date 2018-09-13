KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

KYK Yurt başvuru sonuçları dün akşam açıklandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi sonuçların açıklanması ile beraber yurt hazırlıklarına başladı. Peki KYK yurtları ne zaman açılacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merakla beklenen KYK sonuçlarının açıklandığını Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerleştirme sonuçlarını iki gün gibi rekor bir sürede tamamladıklarını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençler; evinize, yuvanıza, yurdunuza hoş geldiniz." dedi.

KYK Yurt başvuru sonucunuzu sorgulamak için iki seçenek mevcut. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza iki seçenek gelecek. e-Devlet kapısı ile giriş, kimlik bilgileri ile giriş seçeneklerinden birini seçip sorgulama yapabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK resmi twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

BAKANDAN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan binlerce öğrenci için önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız" dedi.

Bu bağlamda Bakanlığa bağlı yurtlarda kalacak yaklaşık 700 bin üniversiteli gence ve ailelerine önemli bir müjdeleri olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Evet bu sene Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız. Oluşturulmak istenen ekonomik baskılara karşı direncimizi ve gücümüzü ortaya koymak adına yurt ücretlerine zam yapmama kararı aldık, bunu da ekonomik baskılara karşı anlamlı bir duruş olarak görüyoruz. Gençlerimize ve yurtlarımıza dair destekleri ve ücret politikasındaki bu karardaki katkıları nedeniyle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza gençliğimiz ve Bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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