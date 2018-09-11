KYK yurt başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için yurt başvurularını 3-10 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçlarına göre, yerleştirildikleri üniversitelere yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK tarafından yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi mi? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2018 KYK yurt sonuçları ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Yüzbinlerce öğrenciye ev sahipliği yapan KYK, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını tamamladı. Öğrenciler sonuçları için bekleyişte. Fakat sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Geçen sene KYK yurt başvuru sonuçları, başvuruların tamamlanmasından 15 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2018 yurt sonuçlarının da 2 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Resmi olarak net bir tarih paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2018

Yurt başvuruları tamamlandı. Yurt sonuçları için heyecanlı bekleyişte olan öğrenciler bir yandan da burs ve kredi başvurularının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Fakat Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

2017 yılında kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasından sonra başlamıştı. Buna göre, 2018 kredi ve burs başvurularının da aynı şekilde yapılması bekleniyor.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Başvuru sonuçlarına göre yurt hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki işlemleri yapacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından asil listeden yurt hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM’lerinden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödeyecekler.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer almaktadır. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. Kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkmaktadır. İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık göstermekte olup yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecektir.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayabileceklerdir. Kayıt işlemi için ayrıca yurt müdürlüklerine başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre KYK yurtlarında barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.



KYK yurtlarında barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerinin adres ve telefon numaraları KYK'nın internet sitesinde yer almaktadır.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

BURSTAN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler ( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.),

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

* Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Sağlık sebebi dışında ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

* Ön lisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

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