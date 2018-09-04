Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK), 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye, kurumun resmi internet adresi, "yurtkur.gsb.gov.tr"den ulaşabilecek. Yaşanılan sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7 gün 24 saat çalışan KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, "444 1961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da kurumun resmi Twitter hesabı, "KYK_DESTEK" üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başvuru sürecini Twitter'daki sosyal medya hesabından, "Sevgili gençler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları başladı. KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'da sone erecek." mesajıyla duyurdu.

YURT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, e-İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. e- Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

e-Devlet İLE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı

http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş̧” bağlantısına tıklayınız.

2) Kimlik Doğrulama Sistemi

Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi

Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

• e-Devlet Kapısı üzerinde çok sayıda hizmet sunulmaktadır. Aranan hizmetin kolayca bulunabilmesi için farklı yöntemler kullanılabilir.

• Kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt Başvurusu” dur. Sisteme Giriş̧ işleminizi tamamladıktan sonra,

• “e-Hizmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen listede “Gençlik ve Spor Bakanlığı” altında bulunan “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ve ya,

• “SİTE İÇİ ARAMA” kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ya da,

• Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-başvurusu yazarak ulaşabilirsiniz.

- Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, sistem sizi kimliğinizi doğrulamak üzere yurt başvurusu için giriş sayfasına yönlendirecektir. “Kimliğimi Şimdi Doğrula” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

- T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra sisteme giriş yapınız ve işleme devam ediniz.

- e-Devlet Kapısı Hizmetlerinin kullanımına ilişkin taahhütnameyi dikkatlice okuduktan sonra “Okudum” ve “Kabul ve Taahhüt ediyorum” onaylayarak işleme devam ediniz. Eğer e-Devlet Kapısına ilk defa giriş yapıyorsanız güvenliğiniz için sistem sizi yeni şifre belirlemeye yönlendirecektir. “Yeni Şifre Belirle” kutucuğuna tıklayarak işleme devam ediniz.

- Birinci kutucuğa ilk defa giriş yaptığınız e-devlet şifrenizi, ikinci ve üçüncü kutucuğa belirlemiş olduğunuz yeni e-devlet şifrenizi giriniz. Ardından “değiştir” butonunu tıklayarak işleme devam ediniz. Şifre değiştirme işlemini tamamladıktan sonra “tamam” kutucuğunu tıklayarak işleme devam ediniz.

- Profil bilgileriniz yurt başvurusunda azami önem arz etmektedir. “Profilimi Şimdi Güncelle” seçeneğini tıklayarak açılan pencerelerden profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz.

Profilinizle ilgili doğru bilgileri giriniz ve işleme devam ediniz. Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini

dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.

Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz.

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF.

2018-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;

30 Haziran 2018 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

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