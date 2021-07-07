Üniversitelerde yüz yüze eğitime dönüş açıklaması yapıldığından beri en çok merak edilen konu KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Üniversite eğitimi için yaşadığı şehirden başka bir şehre gidecek olan öğrenciler KYK yurt başvuru tarihini araştırıyor. İşte KYK başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanacağı biliniyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercihi dönemi başlıyor. Tercih sonuçları duyurulunca KYK yurt başvurularının alınmasına başlanacak.

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.